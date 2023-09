Cdm, Troise: "Kvaratskhelia non è un goleador, si è solo esaltato nel Napoli vincente: ricordate le medie russe?"

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Kvaratskhelia ha calato il suo rendimento, ma quando giocava in Russia, aveva una media di 3-4 gol a stagione: dico che è fortissimo ma l'aspetto realizzativo a Napoli è andato 3 volte oltre le sue medie. Non è casuale che possa avere un'astinenza dal gol lunga. Mi piace vedere il riscaldamento e quando Kvaratskhelia calcia non mi fa impazzire, rispetto a Raspadori che è un fenomeno. Non ne farei un dramma, era nelle corde che potesse accadere".