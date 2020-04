Cdm, Troise: "Il Napoli si è già mosso per ripartire: doccia in camera e un centro che possa affiancare Pineta Grande. Insigne? Si avvia al rinnovo a vita"

Ultime calcio - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Una battuta non può distruggere ciò che il calcio sta portando avanti da mesi e da quando è cominciata questa pandemia. Domani si saprà qualcosa di più, il Napoli si sta già attivando per l'eventuale ripartenza. Che sia ritiro, doccia nella propria camera e non negli spogliatoi e in più c'è un centro di Pisa che può sostenere Pineta Grande nel test. Il Napoli potrebbe anche, come altre club, con centri privati. Napoli e Lazio si sono mosse di più per ripartire: la Juventus aveva avuto la priorità di aggiustare i conti e ha concesso a qualche calciatore anche di ripartire. Insigne? Si è guardato intorno e visto che negli ultimi tre anni è cambiato poco o niente. In lui cresce l'idea che può finire la carriera a Napoli, Raiola è conosciuto come il re degli addii e quindi anche questo ha influito nella scelta".