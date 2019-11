Cdm, Troise: "Da Castel Volturno trapela un 'tutto si può risolvere...' Mertens? Tra i più scossi, ha parlato con ADL"

Ultime calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato ai microfoni di Tv Luna:

“L'avvocato Piacci è stato scelto dal Napoli ed è molto importante. Sono previsti 24 arbitrati, ma credo che per le spese da sostenere non saranno fatti. Edo De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti andranno a testimoniare, ma è dura per un giocatore essere allenato al mattino e vedere il proprio allenatore testimoniare contro il pomeriggio. 'Tutto si può risolvere', è quanto trapela da Castel Volturno. De Laurentiis ha fatto un'apertura, si potrebbe riequilibrare il premio Champions. I calciatori hanno fatto un danno alla società e battere il Genk farebbe guadagnare 2,2 mln, rispetto ai 900mila del pareggio. Insigne? Per il Napoli è importante, è un calciatore che ha fatto e sta facendo tanto per la sua squadra. Di sicuro ha sbagliato ed è il capitano dell'ammutinamento, pagherà per questo. Mertens? Dopo l'incontro in sala stampa, De Laurentiis ha parlato con lui e forse anche del futuro. Per me resta incertezza, il calciatore era comunque con Callejon tra i più colpiti”.