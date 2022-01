CdM, Troise a CN24: "Ghoulam vuole restare a Napoli fino a fine stagione, non andrà alla Lazio"

Ciro Troise del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ghoulam dovrebbe completare la sua annata a Napoli, il club ha aspettato a lungo il suo recupero ed è subentrato in maniera importante nelle ultime settimane. Il Napoli non ha nessun interesse a cederlo, Ghoulam non ha intenzione di andare via e vuole completare l'avventrua in azzurrro lasciando un bel ricordo. Napoli avanti a tutte per Oliveira, ma non c'è nessun accordo totale. Può accadere di tutto fino alla prossima sessione. Il Newcastle ha tanti soldi, se si salva cerca un bomber importante e proverà per Osimhen, ma De Laurentiis è stato chiaro e pretende sopra i 70 milioni di euro. Manolas è scappato e Insigne ha fatto una scelta pesante, questo tipo di allontanamento dei tifosi con freddezza non fa bene al Napoli. Anni fa non si vedevano certe scene".