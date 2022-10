CdM - Torna il guerriero Osimhen, ma senza di lui il Napoli è una macchina da gol

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un aggiornamento su Victor Osimhen:

"Dopo più di un mese, il "guerriero" Victor sta tornando, ieri ha svolto l’intero allenamento in gruppo. La lesione di secondo grado al bicipite femorale destro l’ha costretto a guardare da lontano sei partite dei suoi compagni che, a differenza di quanto è accaduto in passato, non si sono fermati, anzi le hanno vinte tutte. Il Napoli è una macchina da gol, con Osimhen in campo ha realizzato 14 gol, 21 invece senza Victor".