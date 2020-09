CdM, Scozzafava: "De Laurentiis sta bene ed è già a lavoro, non lo reputo un irresponsabile"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Monica Scozzafava, Corriere della Sera:

“Immagino che di qui a 20 giorni Milik troverà sicuramente un ‘giardino’ dove andare perché il mercato del Napoli non può prescindere dalla sua cessione. Sono trattative complicate, credo che sia in Italia o all’estero, conviene chiudere in buoni propositi. De Laurentiis? Non si rende mai conto che qualcosa può non andare anche a lui. È un uomo vulcanico, nonostante ne abbia passata qualcuna, non accetta mai che qualcosa nel suo organismo non funziona. Ciò che posso dire è che sta bene, è già preso dal lavoro, seppure a casa. Non credo sia un irresponsabile, credo solo che non si convinca mai del fatto che può non star bene. Controlli in viaggio? È evidente che i controlli siano più blandi nei voli privati, ma faccio fatica ad immaginare che la temperatura, all’Hotel Hilton, non sia stata rilevata in entrata ed in uscita".