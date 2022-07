CdM, Scozzafava: "ADL aveva annunciato già la fine di un ciclo a Napoli, Ramadani farà qualcosa per avvicinare Milenkovic"

Monica Scozzafava del Corriere del Mezzogiorno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “De Laurentiis aveva già annunciato che a Napoli era finito un ciclo. Ramadani farà qualcosa per avvicinare Milenkovic al Napoli dopo aver portato via Koulibaly. Kim dicono che sia molto forte ed è uno dei nomi seguiti. Dal punto di vista imprenditoriale ancora una volta chapeau a De Laurentiis per quanto ha incassato per un giocatore che è andato via a pochi mesi dalla scadenza".