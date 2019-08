CdM, Scozzafava a CN24: "James Rodriguez? Situazione in stand-by. Sfiducia in Milik alimentata dal mercato"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il Napoli non si sposta dalla sua idea di prendere James Rodriguez in prestito. La situazione resta aperta e continuerà fino alla fine del mercato. Il Napoli attende, situazione in stand-by. Nemmeno la convocazione di Zidane può spostare gli equilibri, le posizioni sono le stesse".

"Milik è un centravanti che ha garantino il numero di gol nonostante i due infortuni. Non ha segnato gol importanti e questa è la causa della sfiducia attuale. Il clima di sfiducia si alimenta con l'effetto mediatico di nomi più importanti come quelli di Icardi e James Rodriguez. Sfiducia che si potrebbe tramutare in fiducia nel momento in cui il mercato si ferma e il Napoli non prendesse nessuno".

"Non penso Icardi arrivi al Napoli. Sarei contenta se arrivasse Llorente, bravo centravanti che ha un'ottima esperienza internazionale che servirebbe al Napoli".