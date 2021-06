Cdm, Scozzafava a CN24: "Gattuso-Fiorentina, non credo alle imposizioni di Mendes. Spalletti? Può far tornare l'entusiasmo, ma deve evitare un errore"

Napoli Calcio - Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Gattuso? E' stato a Napoli due stagioni quasi, ci sono stati problemi ambientali che lo hanno portato alla separazione dalla società. Qualcuno di noi ha mai sentito che Mendes imponeva giocatori al Napoli? No, ognuno di noi ha una storia e questa conta. Mi sembra una vicenda enfatizzata e messa su quasi ad arte. Gattuso e Commisso non si sono ben intesi sin dal primo momento. Gattuso si è reso conto da subito che il progetto non era quello che si aspettava ed è andato via, magari forzando la mano. Spalletti? La gara con il Verona è andata come andata, l'entusiasmo c'era e con Spalletti può restare tale, può tornare ad essere quello di prima. Il progetto Spalletti non lo conosciamo, abbiamo voglia di conoscere le sue opinioni anche sulla rosa del Napoli. Serve tenere in essere il più possibile questa rosa, la quale è molto forte a mio avviso. In questo periodo, il tecnico deve cercare di evitare danni irreparabili. Spalletti ha come obiettivo il raggiungimento della Champions".