Cavani, l'agente: "L'Atlético non è riuscito a chiudere l'accordo con il PSG. Cerezo chi è? Che ruolo ricopre?"

Ultime calcio Napoli - Walter Guglielmone, fratello e rappresentante di Cavani, ha risposto alle insinuazioni provenienti dall'Atlético Madrid ai microfoni di Cadena Ser:



“L'importante è quello che ho fatto pensare Edinson. Chi è Cerezo? Non so nemmeno quale funzione svolga? E con tutto il casino che ha messo insieme al PSG? Era una questione di soldi, Edi poteva andare in Inghilterra, al Manchester o al Chelsea. L'operazione non ha pesato sulla volontà di Edi, disposto a ricevere meno rispetto al PSG. L'Atlético non può coprire il costo economico totale dell'operazione e il PSG non vuole ridurre le proprie richieste. L'Atlético non è riuscito a chiudere l'accordo con il PSG".