Causio: "Napoli più avanti della Juve, ecco dove sarà decisa la gara. Conte? Faccio un appello ai tifosi bianconeri"

Notizie Napoli calcio. Franco Causio, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport in vista del big match contro il Napoli:

Juve-Napoli, dicevamo: dove si deciderà la partita? «In mezzo al campo, secondo me. Il Napoli ha una mediana eccezionale: penso a giocatori come Lobotka o Anguissa. Thiago Motta dovrà estrarre un altro coniglio dal cilindro, come appena fatto con McKennie, per rispondere al meglio».



Ma chi è più avanti tra Juventus e Napoli nella costruzione del nuovo progetto tecnico? «Forse il Napoli: un giocatore fondamentale come Lukaku è arrivato da poco, ma conosce già benissimo siano le richieste di Conte».



La partita cade in una settimana in cui la Juventus ha avuto l’impegno in Champions, a differenza del Napoli: può essere un fattore? «A lungo andare, per le energie fisiche e mentali che il doppio impegno richiede, probabilmente sì. Ma per questa partita non credo: siamo alle prime battute, i giocatori sono ancora freschi».



Cosa si aspetta, infine, dal ritorno di Conte allo Stadium? «Siamo entrambi leccesi ed entrambi siamo entrati nella storia della Juventus: va accolto bene, perché merita rispetto e ha grandi meriti nei risultati raccolti in passato».