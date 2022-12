Causio: "Mondiale? La vittoria di Messi lo rende ancora migliore di quello che era già"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Franco Causio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mondiale? La vittoria di Messi lo rende ancora migliore di quello che era già, mi dispiace per Kylian Mbappé ma avrà tempo per vincerne altri: quando si parla di Messi, si parla del calcio, ed è giusto che abbia vinto lui. La partita è stata una delle più belle, che dire di più? Mi sarebbe piaciuto essere lì sul posto, sono passati tanti anni ma so cosa vuol dire: in Argentina non vincevano un Mondiale dai tempi di Maradona nel 1986”