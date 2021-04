Causio: "L'Inter non può non vincere lo scudetto, Gattuso sfortunato per problemi societari e infortuni"

Napoli - Franco Causio, ex calciatore di Udinese e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"L'inter non può più perdere lo scudetto. Il Napoli è a 2 punti da Atalanta e Juventus ma se non ci fossero stati problemi societari e vari infortuni avrebbe potuto avere qualche punto in più. La Super League era un'iniziativa commerciale di un calcio che non mi appartiene, ma la Juventus andrà a Firenze per vincere la partita, non penso possa essere influenzata sulle critiche verso il presidente. E' un campionato anomalo per tante squadra e Pirlo non ha mai avuto la squadra a completo con Dybala sempre in fortunato e problemi a centrocampo e in difesa. L'Inter ha avuto la fortuna di uscire dalle coppe e concentrarsi sul campionato. Ronaldo ha fatto quasi 100 gol e non credo che sia stato lui a mancare. Io lo terrei anche se è stato preso per vincere la Champions. Allegri non sarebbe andato via, ma è stato mandato via così come Sarri. Pirlo è inesperto ma è anche stato molto sfortunato a causa della pandemia".