Franco Causio, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

“Chi deve intervenire a gennaio? Sicuramente non l’Inter. Non ha bisogno, è a posto. Discorso Napoli: perde quattro giocatori perché va considerato anche Ounas. Non è una roba da poco. Il Milan ha giocato finora molto bene, forse ha espresso il gioco migliore, ha una squadra giovane che Pioli ha plasmato dietro, ma un ritocco dietro è necessario.”