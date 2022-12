Causio: "Il campionato è anomalo, ma Spalletti ha un vantaggio"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Franco Causio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti allo Zenit ha avuto grandi soste invernali e ha vinto campionati, ha già programmato il lavoro del Napoli: ha tre partite di vantaggio e non sono facili da recuperare, dipenderà dal match con l’Inter. Io credo che il Napoli si presenterà con autostima e fiducia in ciò che ha fatto, è in vetta meritatamente e non ha sbagliato nulla tra squadra e allenatore. Il campionato è anomalo, ma Spalletti già c’è passato in Russia e ha vissuto una esperienza così. Ho un solo punto di domanda: Inter-Napoli, tutti danno spacciato il Napoli ma io ci andrei cauto”