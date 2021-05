Causio: "Il 2-0 del Napoli era validissimo, sarebbe cambiata la partita!"

Napoli calcio - Franco Causio, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il gol di Osimhen del 2-0 era validissimo, lì la partita sarebbe cambiata. Il calcio è bello perché anche all'ultimo secondo ti regala delle sorprese. E' stato bravo poi Nandez a segnare e ad approfittare dell'errore della difesa del Napoli".