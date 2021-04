Cauet: "Osimhen sta facendo vedere cose interessanti, finalmente sta facendo le giocate che faceva al Lille!"

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista dell’Inter Benoit Cauet, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Victor Osimhen sta facendo vedere cose interessanti, finalmente sta facendo le giocate che faceva al Lille. L'Inter sta giocando due anni di altissimo livello, il lavoro di Conte, nonostante le critiche, sta pagando. Questo potrebbe essere l'anno giusto per i nerazzurri. Zielinski e Fabian tra i migliori in Europa? Sicuramente stanno dando il loro contributo al Napoli. Sono duttili, capaci, sanno dare qualcosa in più”