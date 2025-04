Cauet: "Ho un'idea sui tanti infortuni di Buongiorno. E lo sfogo di Conte..."

Ultimissime Calcio Napoli- A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore di Inter e Como. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Sembrerebbe una gara dal risultato scontato, Napoli-Torino. Quali insidie potrebbero nascondere i ragazzi di Vanoli a quelli di Conte?

“Io non penso che sia un risultato scontato. Credo che il Torino sia una squadra che ultimamente sta facendo molto bene e ha voglia di conquistarsi un posticino importante. È una squadra che, secondo me, se la giocherà per provare a portare a casa qualcosa.”

Alessandro Buongiorno, in questa stagione, è stato spesso fermo ai box per infortunio, saltando ben 12 gare di campionato, sebbene al Torino non avesse mai dimostrato una tale fragilità. Secondo lei, cosa è successo a questo ragazzo?

“Purtroppo fa parte del mestiere. Quando cambi città, squadra, staff tecnico, cambiano tutta una serie di parametri a cui magari il calciatore non era abituato. Può essere che all’inizio abbia speso tante energie per dimostrare il suo valore, visto che era molto atteso, e purtroppo l’ha pagata con qualche infortunio. È un ragazzo che merita tutta l’attenzione possibile, anche da parte della Nazionale italiana, perché è davvero molto bravo. Però, come dicevo, può succedere: quando cambi squadra, aumentando la pressione e le aspettative, a volte arrivano anche questi problemi fisici.”

Secondo lei, l’Inter in questo momento è più concentrata sulla Champions League o sul campionato?

“Credo che la sconfitta nel derby abbia evidenziato una certa stanchezza, soprattutto a livello mentale. Quando perdi una partita così importante, hai voglia di riscatto e di dimostrare il tuo valore. Ora ogni gara è fondamentale, sia in campionato che in Champions League. Non credo che l’Inter voglia scegliere una sola strada: penso che vorrà vincerle tutte fino alla fine.”

Dietro le parole molto critiche di Antonio Conte nei confronti della società Napoli, c’è la volontà di lasciare a fine stagione?

“Queste dichiarazioni si prestano sempre a molte interpretazioni. Potrebbe essere un annuncio di partenza, ma anche una motivazione in più per la società a migliorarsi. Ci sono tanti parametri da considerare. Personalmente, non saprei valutarla con precisione: siamo a cinque giornate dalla fine e ti giochi ancora il titolo, quindi di sicuro non favoriscono la serenità dell’ambiente. È tutto molto ambiguo e difficile da decifrare, ma sono parole che andavano evitate, almeno ora.”