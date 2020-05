Cauet assicura: "Se il Napoli acquista Osimhen non sbaglia!"

Calciomercato Napoli - Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Benoit Cauet, ex centrocampista di Inter e Torino. Ecco le sue parole: "Gigi Simoni era una persona perbene, aveva costruito la sua carriera con tanta dedizione, si è meritato tutto, rimarrà per la nostra generazione un grande, con la sua capacità e con la sua intelligenza tattica ci ha portato a raggiungere diversi trofei. Sono molto dispiaciuto della sua scomparsa, ma alla fine rimarrà sempre dentro di noi".

Osimhen: "È un ottimo giocatore, sta realizzando una buona stagione, nonostante la Ligue 1 non sia un campionato molto competitivo, infatti lo considero di formazione. La Ligue 1 ti forma e ti permette di arrivare con una determinata esperienza in un top club. Il Napoli non sbaglia se lo acquista".