Castellacci: "Se dal 20 giugno dovesse spuntare il primo positivo, con le norme attuali finirebbe la serie A. Coppa Italia il 13? Un azzardo"

Serie A - Enrico Castellacci ha rilasciato da alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ieri è stata una boccata d'ossigneo per il calcio perché c'è una data. A parte questo non ho visto particolari novità. Esistono tanti punti interrogativi, in primis quello della quarantena. Se il Bologna avesse avuto il positivo sarebbe dovuto andare in ritiro blindato. Se dal 20 giugno in avanti dovesse spuntare il primo positivo, con le norme attuali, finirebbe la serie A. Il presidente Gravina ha già detto di avere piani alternativi come play-off e play-out. Il timore è legittimo a meno che non si riducano i 14 giorni di quarantena. Coppa Italia il 13 giugno? Un azzardo"