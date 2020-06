Castellacci: "Quarantena? Scelta giusta, ma ricordiamo che non è stata abolita del tutto: vi spiego..."

Ultime calcio Napoli - Il professor Enrico Castellacci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Percorso tortuoso, l'importante è che tutto si recepisca e la quarantena è stata cambiata, almeno la normativa. La quarantena non è stata tolta, rimane, ma le società devono provvedere a creare dei ritiri fiduciari. In caso di positività, la squadra andrebbe in quarantena ma le squadre potrebbero uscire per giocare. Bisogna garantire che ai giocatori e allo staff venga fatto un tampone prima della partita per averlo pronto nel giro di 4-5 ore. Gattuso? Merita il rinnovo per tre anni. De Laurentiis? Si interessa a tutto, mi ricordo che un giorno dovevo operare un giocatore suo. Voleva sapere tutto".