Castellacci: "Poca chiarezza sul protocollo per ripartire: se viene fuori un caso positivo in ritiro cosa si fa?"

Ultime notizie calcio - Enrico Castellacci, medico sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In Germania hanno realizzato un protocollo chiaro, lo hanno seguito ed ora ripartiranno. Avrebbero dovuto fare lo stesso anche qui in Italia ma è anche vero che lì ci sono maggiori margini d’azione rispetto a quanto avviene qui in Italia. Al momento si arriverà all’incontro con tanti punti interrogativi. Se viene fuori un calciatore positivo, per decreto legge tutta la squadra deve andare in ritiro se quel calciatore era in ritiro? Se è in isolamento, quella squadra come gioca?”