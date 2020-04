Castellacci: "Ci sono ancora 600 morti al giorno: serve riflettere, ci sono difficoltà nel far ripartire i campionati"

Ultime calcio - Il professor Enrico Castellacci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non far ripartire il calcio? Un qualcosa che andrebbe accettato, saranno gli specialisti del settore del governo a far ripartire o meno gli allenamenti. Siamo ad una media di circa 600 morti al giorno per il virus, è normale che venga fatta una riflessione. Questo è un momento sociale da vivere. Cina? Se dovessimo partire con il campionato, potremmo parlare anche di miracolo: in Cina non si è ancora deciso nulla sulla ripartenza, lì sono più rigidi rispetto a noi. Credo ci siano molte difficoltà nel ripartire con i campionati. Il calcio non è solo serie A, ma ci sono club di B e C e non tutti i club hanno a disposizione spogliatoi e strutture adatte. Il ritiro andrebbe fatto in strutture che consentono camere singole e campi con spogliatoi che consentono a massimo tre atleti alla volta di spogliarsi. In serie C, il medico lavora per passione e fa altro nella vita. Non è neanche contrattualizzato e dovrebbe stare a disposizione di tutti per 24 ore su 24. Questi sono medici che lo fanno spesso gratis e la responsabilità penale è la loro".