Castellacci: "Campionato il 3 Maggio? Mi sembra difficile, servono almeno 15 giorni per tornare a pieno ritmo"

Ultime calcio - Il Prof. Enrico Castellacci ha parlato ai microfoni del Campania Sport in onda su Canale 21:

"Mi spiegate il motivo per cui deve essere adottata la maglia larga nel calcio? Servono almeno 15 giorni per i giocatori per tornare a pieno ritmo. E' come se ci fosse stata la pausa estiva. Campionato il 3 Maggio? Mi sembra difficile. I campionati giovanili andranno a finire oltre, è difficile ricominciare. Ho visto la Cina come si è comportata i cinesi adesso hanno paura dei contagi dei rientri. Cannavaro al mondiale era una macchina da guerra, Lippi creò la squadra, quando finì la semifinale Klinsmann mi abbracciò e mi disse che eravamo i più forti".