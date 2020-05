Castellacci: "Abbiamo inviato un'informativa legale a Spadafora e Gravina: non accetteremo responsabilità penale dei medici sul Covid"

Enrico Castellacci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"In Italia si potrebbe fare come in Germania, ma solo se Governo e Figc accettassero le stesse disposizioni tedesche. Altrimenti sarà difficile finire la stagione. Domani ci sarà una riunione tra Cts e Federcalcio mentre noi medici del calcio restiamo ancora fuori. Non accetteremo nulla sulla responsabilità medica sul Covid, le responsabilità vanno condivise con gli altri. Abbiamo fatto un'informativa legale da parte nostra al ministro Spadafora e Gravina in cui si fa presente quanto sia stato paradossale creare questa figura di unica responsabilità del medico"