Castel di Sangro, sindaco Caruso: "Ringrazio il presidente De Laurentiis per la fiducia mostrata. Quando gioca il Napoli..."

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, parla in conferenza stampa di presentazione del ritiro della SSC Napoli:

"De Laurentiis mi fece un dono di una mascherina del Napoli, gliene ho portata una con il logo del comune e le sue iniziali. La nostra città ed il nostro territorio avrà la fortuna di godere di una attenzione straordinaria, parliamo della squadra bandiera del sud. Quando gioca il Napoli dalle nostre parti si fa festa e si gioisce, c'è grande piacere. E c'è l'orgoglio sempre appartenuto agli abruzzesi. De Laurentiis ha un merito: ha sdoganato il sud da una condizione forse ritenuta subordinata rispetto al nord. L'Abruzzo oggi si attesta come una eccellenza per i ritiri delle squadre di calcio, è un onore che gli riconosceremo e perciò ringrazio De Laurentiis. È una iniziativa che arrivata grazie alla lungimiranza del governo regionale e di tutta la classe dirigente, non era una scelta semplice perchè arriva in un momento di crisi: è in questo momento che si fanno scelte coraggiose, e pensiamo che ridaranno slancio alla situazione. Ci saranno tante opportunità per lo sport, sarà in grado di formare le nuove generazioni e di dare messaggi importanti. Approdiamo a questo tavolo con serenità e con la consapevolezza di avere una grande responsabilità per un rapporto pluriennale che godrà di altre iniziative"