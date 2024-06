Castel di Sangro, il sindaco: "Ecco le date e le avversarie delle amichevoli, occhio al 31 luglio"

Il Sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso intervistato da Radio Marte ha confermato le date del ritiro del Napoli, le date delle amichevoli e le avversarie che affronterà la squadra guidata da Antonio Conte:

Ritiro, date e amichevoli del Napoli

“E’ tutto pronto qui a Castel di Sangro, come al solito, abbiamo anche rigenerato l’entusiasmo con l’arrivo di Conte, con una grande attenzione e grandi aspettative per questa preparazione estiva. La macchina – ha detto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre -è stata già messa in moto, siamo al quinto anno di ritiro col Napoli.

Le date sono dal 25 luglio al 9 agosto, con allenamento di mattina e partenza in quest’ultimo giorno. Dobbiamo ormai definire solo alcuni dettagli, preparandoci anche alla fatidica data del 31 luglio, quando ci sarà il compleanno di Antonio Conte.

Tre amichevoli con Adana, il 28, con il Brest il 31 e con il Girona il 3 agosto? Confermo, con quest’ultima che si è adagiata sulla scaramanzia, visto che l’amichevole dello scorso anno ha portato bene al club spagnolo. Domani attendiamo lo staff di Conte, che dovrà visionare le strutture, giustamente, non avendole ancora conosciute. Il Napoli alloggerà all’Acqua Montis, ma ci saranno anche altre camere allo Sport Village a disposizione dello staff azzurro”