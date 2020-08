Castel di Sangro, il sindaco Caruso a CN24: "Osimhen e Gattuso da vicino? È stata una emozione vedere i calciatori del Napoli! Tifosi allo stadio? Primi in Italia, abbiamo una responsabilità"

Calciomercato Napoli - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Vedere Osimhen e Gattuso da vicino? È stata una emozione vedere i calciatori del Napoli, ho avuto la sensazione che avessero un grande piacere di essere arrivati in città, e soprattutto grande determinazione per iniziare il lavoro sul campo. Mille tifosi allo stadio? È la prima volta in Italia, abbiamo una grande responsabilità per un evento eccezionale, ma è importante mantenere alta la concentrazione per evitare qualsiasi distrazione. Noi siamo convinti che la carica che Castel di Sangro darà al Napoli sarà immensa, il club avverte queste aspettative del pubblico e la spinta del pubblico può rendere tangibile”