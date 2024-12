Cassano: "Tutta Italia ha deriso e rotto i cogl**ni a Maldini, in realtà è un fenomeno"

Nel corso della puntata del 29 novembre di Viva el Futbol, trasmissione in onda su Twitch, Antonio Cassano non ha risparmiato critiche all'Inter nonostante la vittoria contro il Lipsia: "Ho visto una partita di poca qualità , l’Inter è più forte del Lipsia e si vedeva. Mi sono emozionato zero, poca roba, non mi ha dato nulla. C’è stato un ragazzo che è stato deriso in tutta Italia e hanno rotto i cog****i a Maldini perché lo hanno preso, dicevano che avevano sbagliato a prenderlo al Milan. E’ De Ketelaere. Ha fatto 3 assist e 2 gol. Questo è un dato di fatto, che De Ketelaere è un fenomeno".