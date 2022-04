Cassano: "Spalletti? I giocatori ne fanno una più di Bertoldo: non lo si può criticare, ma ADL riparta da Luciano"

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro l’Empoli e il momento di Spalletti:

“Stanno iniziando a rompere i coglioni a Spalletti che, ad un mese dalla fine, ha portato la squadra a giocarsi il campionato, i suoi meriti sono da 10 in pagella. Ha valorizzato tantissimi giocatori, ha fatto davvero un lavoro eccezionale. Non posso pensare che all’81’ sei sul 2-0 contro l’Empoli e crolli. I tre gol presi dal Napoli sono uno peggio dell’altro. Adesso il Napoli rischia di non arrivare neanche terzo. Al Napoli servono dei leader. Come fanno i giornalisti a criticare Spalletti parlando di disastro e criticare le sue scelte? I giocatori ne fanno una più di Bertoldo e la colpa è di Spalletti? Si deve ripartire da lui".