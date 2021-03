Cassano: "Pirlo diventerà grande, ma sta facendo male. Anche in Supercoppa è stato fortunato..."

Ultime notizie calcio - Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitch, sul canale "Bobo TV":

‚ÄúAndrea ha delle idee, far√† una grande carriera da allenatore, ma sta facendo molto male. Anche in Supercoppa √® stata fortunata, bisogna analizzare le cose come stanno. La Juve ha cercato di farci vedere qualcosa di bello, ma tra risultati e prestazioni √® la delusione pi√Ļ grande di questa stagione. Con quella squadra l√¨ non pu√≤ stare a meno dieci dall‚ÄôInter, rischiando il quarto posto. √ą in mezzo a quattro cinque squadre. Noi continueremo a dire che Pirlo ha grande idee, √® un innovatore, far√† una grande carriera ma non sta facendo bene‚ÄĚ.