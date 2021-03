Napoli Calcio - Antonio Cassano ha dichiarato a Bobo Tv:

"De Laurentiis stai attento a farti scappare Gattuso, il lavoro che sta facendo con mille difficoltà è eccezionale. Poi è chiaro che con Mertens è un Napoli e senza Mertens è un altro. Con Demme titolare sapete quante sconfitte ha fatto il Napoli? Zero. Non lo vedi mai, ma c'è sempre, è un piccolo Kantè. E' fondamentale per il Napoli".