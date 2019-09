Cassano: "La Juve è la favorita allo scudetto, senza alibi! Il Napoli concede sempre qualcosa"

Antonio Cassano, ex calciatore di Serie A e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, trasmissione televisiva in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La Juventus è la favorita, può vincere il campionato già a novembre perché ha tre squadra. Gli alibi sono inutili, può giocare alle tre, alle cinque o alle sei: non cambia nulla".

"A me piace il Napoli quando gioca con i tre piccoli in attacco, mi fanno divertire tanto. Non ha subito gol contro la Samp, però sullo 0-0 Rigoni ha avuto un'occasione enorme. Il Napoli qualcosa concede sempre".