Cassano: "Ho sempre attaccato De Laurentiis ma è cambiato: intervista perfetta! Senza pressione, questo Napoli..." | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Cassano è tornato a parlare del Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come Vieri, Ventola e Adani. questa volta elogiando l'operato di De Laurentiis e Spalletti:

"Il genio lo ha in panchina il Napoli. Tutti parlano sempre del Napoli di Sarri, ma Spalletti ha messo su questo spettacolo in appena due mesi. De Laurentiis ha dimostrato di vedere giusto. Sono il primo che lo ha attaccato, ma ora è cambiato: parla meno e quando parla lo fa nel modo giusto. Ha fatto un’intervista perfetta nei giorni scorsi. Se non mettono pressione a questa squadra, godremo per molto".