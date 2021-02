Cassano: "Gattuso? La stampa chiede le dimissioni perché istigata da qualcuno"

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la diretta Twitch con Christian Vieri: "Ha perso brillantezza, fiducia, poi ci sono problemi interni. Fabian è un ottimo giocatore ma sta facendo grande fatica (in realtà è fuori per Covid, ndr). Bakayoko non sta facendo bene, ma Rino sta avendo coraggio nel buttare anche gente nuovo ma ho l'impressione che qualcosa si sia rotto che andranno fino alla fine con dei problemi per separarsi a giugno. Non è il Napoli che diede 4 gol all'Atalanta. I giocatori poi lo sappiamo sono furbi, si coprono dietro ai problemi, se va di m... allora il problema del presidente, del fisioterapista, se va bene il merito è nostro. Il problema è che lì ci sono anche problemi con la stampa che chiede le dimissioni, significa che è istigato da qualcun altro, mica si svegliano così, qualcuno gliel'ha detto e Rino detesta i falsi".