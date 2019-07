Cassano: "Conte un top player, l'Inter può lottar con la Juve per lo scudetto. Higuain più forte di Icardi, farei lo scambio"

Antonio Cassano, da Santa Margherita di Pula, dove si sta allenando la moglie Carolina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato dell'Inter.

Che Serie A si prospetta?

"Una Serie A importante: è tornato Sarri, è tornato Conte. Mi dispiace non ci sia più Allegri che è un allenatore molto forte, che ha vinto tanto. Ma quando deciderà di rientrare sarà per una squadra al top. Conte è il vero top player preso dall'Inter, ora si può lottare con la Juve per lo scudetto".

Il nome di Lukaku per l’Inter?

"A me non piace, con 85 mln è una follia, leggo sui giornali. Da tifoso dico: Visto che la Juventus vuole Icardi, magari si fanno dare Higuain. Dicono sia un peso per la Juve, si prendano Icardi, danno dei soldi e prendono Gonzalo che da tifoso secondo me è più forte".