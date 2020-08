Caso Ilicic, Iannicelli: "L'Atalanta spieghi: perde 6 kg e scompare, urge trasparenza..."

Ultime calcio Napoli - Nel corso di Campania Sport su Canale 21, Peppe Iannicelli ha parlato di Ilicic:

"Non ho capito questa vicenda. Possiamo chiedere trasparenza? Parliamo di un atleta nel pieno della stagione, prima della gara più importante, che scompare dai radar, perde 6kg. Possiamo chiedere trasparenza anche per la salute dell'atleta oltre che per la credibilità del calcio? Può un atleta scomparire così dai radar? Ci possono dire che lavoro hanno fatto? L'Atalanta spieghi al campionato".