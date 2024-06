Caso Di Lorenzo, Ugolini: "I primi passi fanno ben sperare, Giuffredi sta lavorando per trovare una soluzione"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zaccagni è stato in dubbio fino all’ultimo per gli Europei, ora comincia un altro torneo per l’Italia e sarà bello vivere la nuova sfida contro la Svizzera.

Di Lorenzo? Sono stati mossi i primi passi e fanno ben sperare. Mi risulta che gli incontri proseguiranno per trovare una soluzione, per togliere le spigolature. Sono stati commessi degli errori, forse Di Lorenzo avrebbe meritato un trattamento diverso ma dopo una stagione così negativa si può anche perdere la misura. Giuffredi sta lavorando per trovare una soluzione che sia nell’interesse di tutti, club e giocatore: non si può tenere uno che vuole partite, la situazione va sanata”