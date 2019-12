Ultime Calcio Napoli - Pierluigi casiraghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica: "Le piace la Juve di Sarri? Ma non l’abbiamo ancora vista. Lui chiede ai giocatori di assimilare moltissime nozioni, e questo è il periodo in cui si può andare in saturazione, accadde al Napoli e al Chelsea. Conclusa la fase di apprendimento verrà anche il gioco, in fondo Sarri è stato preso per quello. Ma anche così è una Juve fortissima".