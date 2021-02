Casaglia, match analyst a CN24: "Il Napoli non è in salute. Insigne? Con Callejon copriva tutta la fascia. Gattuso, col Parma, ha fatto un esperimento da allenamento..."

Napoli Calcio - Alessandro Casaglia, match analyst, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Gattuso

“Il Napoli non è una squadra solida e in salute. Lo dimostrano i risultati. Insigne? Per struttura fisica e attitudine è un calciatore dinamico che cerca di dare quel qualcosa in più anche sotto al profilo di squadra. Callejon, per esempio, aveva caratteristiche tali da consentire la copertura totale della fascia. Gattuso ha sfruttato il momento del Parma per fare degli esperimenti che di solito si fanno in allenamenti".