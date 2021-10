Casaglia, match analyst, a CN24: "Il Napoli di Spalletti ha due alternative in più. Rosa ampia? Le strade da seguire possono essere due"

Napoli Calcio - Alessandro Casaglia, match analyst, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli di Spalletti ha più soluzioni rispetto al passato, oltre ad avere un Osimhen e un Anguissa in più. Due calciatori che il Napoli cercava da tempo, sin dai tempi di Benitez, in particolar modo a centrocampo. Uno dei profili seguiti fu Kramer. Questi due giocatori, estremamente moderni, aiutano tanto. Osimhen protegge palla spalle alla porta, non è Insigne e Mertens ma collabora con il resto della squadra. Il lavoro era stato abbozzato da Giuntoli, ora che Osimhen è a disposizione, risolti i problemi fisici, e con Anguissa, riesce a essere pericoloso avanti e a difendersi anche con le linee basse. Quando si parla di rosa lunga e di un calcio con turnover e alternanza di calciatori, a mio parere si può andare in due direzioni: creare alternative diverse in ogni ruolo, oppure creare copie di giocatori che si alternano senza alterare il modo di giocare. Attaccare il campo in ampiezza e profondità, è un lavoro che con il sistema di gioco scelto da Spalletti viene naturale".