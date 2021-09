Caruso: "Oggi Rrahmani dà più certezze di Manolas, il greco può perdere il posto! Su Osimhen..."

Napoli Calcio - A Radio Marte è intervenuto Ciro Caruso, osservatore.

"Oggi il Napoli non ha venduto prezzi pregiati, gruppo consolidato. Con il deficit Juve e la vendita di alcuni giocatori in altre squadre il Napoli potrebbe avere grande autostima. Koulibaly-Rrahmani? Sicuramente a Udine hanno dato un'impronta importante perché hanno dato sicurezza. Non ha mai dato il Napoli l'impressione di poter subire qualcosa, oggi con Rrahmani c'è più solidità rispetto a Manolas. Più applicato rispetto al greco, noi non chiediamo niente ma penso che la forza di un giocatore sia conoscere i propri limiti. Lui sicuramente può fare la differenza, secondo me si sposa meglio con Koulibaly.

Oggi difensori puri ce ne sono pochissimi, il Cannavaro non c'è. Il giocatore applicato può fare la differenza. Manolas oggi rischia il posto perché poi un allenatore deve dare certezze in difesa. Oggi se Koulibaly e Rrahmani danno fiducia non penso che l'allenatore non possa continuare con quella coppia.

Osimhen difficile da marcare? In campo aperto ovviamente con quella facilità di corsa gli devi sparare! Lo devi anticipare nel pensiero perché altrimenti fa la differenza, spacca le difese e apre varchi importanti. Se lui ancora si affina sui movimenti importanti - perché a volte li sbaglia per via della foga agonistica - ci faremo veramente delle risate, perché se inizia a fare i movimenti di concetto.

Sampdoria-Napoli? Per il Napoli oggi sono tutte trappole, tutti lo aspettano. Le gare con le squadre di centro-classifica saranno improntate sul limitare gli azzurri".