Caruso: "Il Napoli cade sempre nello stesso errore: che anomalia Mario Rui su Zapata. La maglia deve pesare su chi la porta, serve attaccamento!"

Napoli Calcio - Ciro Caruso è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Caruso

"Il Napoli cade sempre nello stesso errore. Prima di giocare, conosco i miei avversari: vado a vedere i movimenti e se Zapata fa male di testa per la forza fisica, io da difensore vado a cercarlo per evitare che possa fare male. Mario Rui su Zapata è un'anomalia. Si notano sempre gli stessi errori, non c'è lettura dei passaggi. La maglia del Napoli deve pesare su chi la porta, serve attaccamento!".