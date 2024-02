Caruso a CN24: "La confusione sta pesando sul rendimento della squadra. Juan Jesus? Non riesco a spiegarmi cosa ha fatto contro il Cagliari"

, ex difensore del Napoli è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Oggi il Napoli non può fare calcoli, c'è stata tanta confusione. Ora serve fare quadrato, lo spogliatoio deve guardarsi in faccia e compattarsi. Il Napoli sembra essere ritornato ad essere una squadra che non detta più legge in campo. Questi calciatori avevano dimostrato di fare quel calcio. Devono prendere quella sicurezza e quella autostima avuta. Questa confusione gli ha tolto certezze.

Mi aspetto un Sassuolo che lascerà poco sotto l'aspetto agonistico al Napoli. Bigica è un sanguigno, riesce a portarti fuori tutto quello che hai, forse anche di più. Sono convinto, conoscendolo, che farà di tutto per mettere carattere nella sua squadra e fare una bella figura questo pomeriggio.

Juan Jesus in panchina? Oggi al Napoli mancano certezze. Penso che Calzona, avendo conosciuto i ragazzi e l'ambiente, può essere un punto a suo favore. Se non erro è stato qui 4 anni non è da poco. Lo scorso anno ai ragazzi veniva tutto facile perché avevano fiducia ed autostima, tutti si muovenao di reparto e sapevano cosa fare. L'unico che può dare tranquillità è Calzona. La rete di Luvumbo calcisticamente non me lo spiego. Da un lancio di 70 metri si parla solo che devi prendere quella palla e spazzarla.

Juan Jesus ha sbagliato la posizione del corpo, non so cosa avrà pensato...bisogna chiederlo al diretto interessato. Magari poteva uscire il portiere, ma è indescrivibile che un calcitore di quel livello possa ver fatto un errore del genere. nei minuti finali si mette il cuore oltre l'ostacolo, ci metti l'adrenalina. Ai ragazzini si spiega che non va mai fatta rimbalzare la palla per terra. E' una palla letta da 70 metri, anche se fischia la fine, vado comunque a prenderla uguale. Non la lascio, sto sul pezzo e non penso al fischio".