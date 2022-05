Carratelli: "Magnifico terzo posto di Spalletti, ci sono rimpianti ma ha fatto un ottimo lavoro"

Mimmo Carratelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ottimo lavoro di Luciano Spalletti quest’anno con il Napoli, è stato raggiunto un magnifico terzo posto. Abbiamo perso l’occasione scudetto, così come potrebbe averla persa l’Inter. Il Napoli non era peggio del Milan, ma nel periodo di difficoltà a loro c’è stato una grande compattezza dell’intero ambiente. Il Napoli deve ripartire da alcuni punti fermi, Ospina, Koulibaly e Anguissa quindi devono essere la base per il prossimo anno".