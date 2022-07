Carratelli: "La contestazione a prescindere di ADL è sbagliata: vi spiego. Mertens? Basta, il ciclo è finito"

Mimmo Carratelli, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“De Laurentiis non sta simpatico, ma è a capo di un club vituoso senza debiti e paga gli stipendi. Ci ha sempre portati in alta classifica e c'è un momento difficile. Le altre squadre non stanno facendo chissà che cosa, con l'addio di Koulibaly è finito un ciclo, serve ripartire ma è un astio di pelle. De Laurentiis sbaglia, lo fanno tutti, ma serve pazienza. Non amo le contestazioni a prescindere. I tifosi giovani non conoscono la storia del Napoli, con stagioni difficili e complicate. Facile vincere 20 scudetti ma il Napoli ha una storia umana fatta di sogni e delusioni, abbiamo avuto Maradona. Oggi protesta chi non conosce la storia del Napoli. De Laurentiis non fa niente per essere simpatico, ma la società è sana. Serve pazienza. La comunicazione sbagliata crea questi problemi, la comunicazione del Presidente che appare sempre uomo di potere. E' nel suo carattere ma non si può dare sempre colpa ai tifosi. Mertens? Voglio un gran bene a Mertens, ma il ciclo è finito".