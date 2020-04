Ultime notizie calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista:

“Ferlaino cercava di vincere ancora lo scudetto senza Diego e pagò Fonseca a peso d'oro. Careca rimase con noi, ma ci avviavamo verso l'epoca del fallimento, Ferlaino spendeva 10 e guadagnava 1, non era come adesso. Fabio se ne andò al Parma per salvare il Napoli, era strepitosa la sua tenuta atletica, peccato che ha dato il meglio alla Juventus, come Ciro Ferrara".