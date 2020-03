Carraro sicuro: "Non assegnerei lo scudetto senza la ripresa del campionato"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC e del CONI, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Sapere adesso cosa succederà è pressoché impossibile. Scuramente in Italia e in altri posti abbiamo tutti sottovalutato quello che era successo in Cina e siamo sorpresi. Nessuno di noi è colpevole, è una colpa di carattere generale: non si pensava di tornare indietro di secoli con pandemie quando avevamo pensato di sconfiggere tutto con tecnologia e ricerca scientifica. Per ora ci sono regioni italiane in cui il problema è serio, le autorità devono dire quando si riprendono le cose. La ripresa sarà graduale, si consentiranno le attività più economicamente rilevanti perché ci sono molte persone che non possono mangiare. Nessuno ha smentito che Atalanta-Valencia è stato un focolaio per entrambe le zone di appartenenza, quindi bisogna aspettare e quando si dirà ‘si è liberi’ a quel punto si valuterà. Non prevedo così facile una riapertura del campionato in corso ma in questo momento fare previsione è come giocare al Totocalcio. Il calcio deve avere tutte le ipotesi da attuare”.

"Se la stagione non riprende allora non assegnerei nessun titolo, avrebbe una logica però gli adempimenti obbligatori quelli si debbono fare".