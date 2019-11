Carraro: "Caos Napoli? Capitano momenti difficili, sono ottimista: Ancelotti è un fuoriclasse"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Carraro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ancelotti ha una grande carriera e De Laurentiis ha fatto più che bene lì. In una coabitazione ci sono momenti non facili e questo è uno di quelli, ci sono stati anche episodi sfortunati. Bisogna guardarsi tutti in faccia tenendo tutti i nervi a posto. Appena tornerà avrà l’intelligenza di addrizzare una barca un po’ vacillante in questo momento. Ancelotti è un fuoriclasse come uomo e come allenatore e quindi io sono ottimista”.