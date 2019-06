Carrarese, Maccarone: "Sarri deve migliorare il carattere se vuole allenare la Juve"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Maccarone, attaccante della Carrarese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sarri ha un carattere particolare, ma se vuole crescere ai livelli della Juve deve migliorarlo. Cristiano Ronaldo è un campione con la c maiuscola e non credo vada in disaccordo con Sarri. Forse l'unico problema per il mister sarà far capire il suo calcio a questo tipo di calciatori. Milik? E' un giocatore completo e può reggere da solo il peso dell'attacco. Come organico il Napoli è cresciuto molto e bisogna dare tempo ai più giovani che negli anni precedenti non sono riusciti a mettersi in mostra".